NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Biontech nach dem Innovationstag des Impfstoff-Spezialisten mit einem Kursziel von 124 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Wirkstoffkandidat BNT327 habe als Kernbestandteil des Onkologie-Portfolios im Mittelpunkt gestanden, schrieb Analystin Jessica Fye in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Durch die kürzlich angekündigte Übernahme von Biotheus signalisiere Biontech sein Vertrauen in den Wirkstoff./tih/ag;