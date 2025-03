FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Biontech von 150 auf 140 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Impfstoffhersteller an die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen sowie die Rückschlüsse aus Daten des Tumor-Antikörpers Ivonescimab für den Biontech-Antikörper BNT327 angepasst, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel begründete er mit den nach unten revidierten Annahmen für Corona-Impfstoffe. Grundsätzlich sieht er die Aktie weiter positiv, glaubt aber, dass die Anleger etwas Geduld benötigen./gl/edh;