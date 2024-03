ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen für 2023 von 103 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit Blick auf das Jahr 2024 erscheine das Überraschungspotenzial beim Gewinn begrenzt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. So lasse der Rückwind durch allgemein steigende Preise in Europa nach und einige Marken des Konsumgüterkonzerns hätten einen eher trägen Jahresstart hingelegt. Dies könnte die Aktie anfällig für Rückschläge machen./mis/edh;