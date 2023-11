NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Weitere Fusionen und Übernahmen hätten für den Konsumgüterkonzern in nächster Zeit oberste Priorität, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei gehe es vor allem darum, dem Produktportfolio zusätzliche Marken hinzuzufügen./la/jha/;