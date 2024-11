NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 158 auf 152 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei das dritte Quartal "gut genug" gewesen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch in der Nachbetrachtung sieht sie den Konsumgüterkonzern "in der Spitzenklasse" wegen einer geringen Abhängigkeit vom China-Geschäft und einer ehrgeizigen Innovationspipeline. Damit sei Beiersdorf relativ gut abgesichert für eine Phase der Abschwächung im Kosmetiksektor./tih/la;