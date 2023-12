NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Molly Wylenzek rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter damit, dass das 2023 im Schlussquartal stark zu Ende gegangen ist. Ihre Erwartungen an das Wachstum des Consumer-Geschäfts im Jahr 2024 hob sie etwas an wegen dermatologischer Produkte./tih/mis;