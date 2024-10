NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Trends der Vergangenheit - bessere Zink- und Alupreise sowie schwächere Metallmargen - hätten sich auch im dritten Quartal des Industrieabfall-Recyclers fortgesetzt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Nettogewinn habe zugleich enttäuscht./ck/zb;