NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Befesa nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Recyclingspezialist habe weiter von höheren Zink- und Aluminiumpreisen profitiert, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem hätten niedrigere Raffinierungslöhne und eine Normalisierung der Kokskohlepreise die schwächeren Margen im Metallbereich teilweise kompensiert. Für das zweite Halbjahr erwartet der Experte im Zuge eines anhaltenden Rückenwinds von der Preisseite eine weitere Erholung./gl/mis;