Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa angesichts der vollständigen Recytech-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Angesichts des Kaufs der übrigen 50 Prozent an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehmen sprach Analyst Lasse Stüben in einer am Montag vorliegenden Studie von einem "attraktiven Deal". Er wagte außerdem einen Ausblick auf das zweite Quartal. Basierend auf der Erwartung einer Gewinnerholung in der zweiten Jahreshälfte, sei die Aktie attraktiv bewertet./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2024 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



