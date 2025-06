Romande Energie-Aktie etwas fester: Romande Energie ernennt Thibaud Weick zum Head of Energy

Er wird die Aufgabe Anfang Juli übernehmen und auf Guillaume Fuchs folgen.

Weick leitet seit Juni 2023 bei Romande Energie die Einheit RE Ventures, die laut Mitteilung vom Montag Cleantech- und Proptech-Ansätze in die Westschweizer Energiewirtschaft miteinbezieht, Start-ups unterstützt und innovative Projekte vorantreibt. Davor habe er strategische Initiativen der Gruppe betreut.

Ein weiterer Wechsel bahnt sich an der Spitze des Immobilienbereichs der Gruppe an. Der derzeitige Leiter der Einheit, Oliviero Iubatti, werde sich per Ende 2025 aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, heisst es. Er werde danach aber weiter in sämtlichen Gremien tätig bleiben, in welchen er aktuell vertreten sei. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für die Immobilieneinheit sei eingeleitet worden.

Die Aktie von Romande Energie legt an der SIX zeitweise 0,23 Prozent auf 42,90 CHF zu.

Morges (awp)