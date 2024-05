FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen zum ersten Quartal von 58 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe in einem schwierigen Umfeld insgesamt schwächer abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht von einer Erholung des klassischen Client-Geschäfts mit mittelständischen Kunden in den kommenden Quartalen aus. Dies sollte die Wachstumsdynamik erhöhen. Das Wachstum des Auftragseingangs gebe Zuversicht für die Umsatz-Entwicklung der nächsten Quartale./la/he;