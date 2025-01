HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in der Software- und IT-Branche dürften weiter anziehen, schrieb Analyst Andreas Wolf am Freitag in einem Ausblick auf 2025. IT bleibe ein Wachstumsmarkt mit KI als wichtigem Wachstumstreiber./ajx;