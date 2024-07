NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten gezeigt, dass der IT-Dienstleister für das zweite Quartal nicht von einer wesentlichen Nachfrageverbesserung gegenüber dem Jahresauftakt ausgehe, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittelfristig dürfte das Thema Künstliche Intelligenz (KI) aber die Investitionen in IT-Infrastruktur ankurbeln. Zudem setze Bechtle im zweiten Halbjahr verstärkt auf Zukäufe insbesondere in Südeuropa und rechne mit weiter steigenden öffentlichen Investitionen./gl/tih;