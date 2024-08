NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach den Quartalszahlen der spanischen Großbank von 11,00 auf 10,75 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Wegen geringerer Nettozinserträge sowie nur teilweise durch geringere Kosten kompensierte Gebühreneinnahmen senkte er seine Vorsteuerschätzung für das Geschäftsjahr 2025./ck/jha/;