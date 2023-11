NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen zum dritten Quartal von 9,75 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Erwartung an den Vorsteuergewinn im Jahr 2024 steige um ein Prozent, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerdem geht er nun von etwas umfangreicheren Aktienrückkäufen aus./tih/he;