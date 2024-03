NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA im Zuge eines Analystenwechsels von 8,00 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In seinem Zins-Basisszenario für 2026 sehe er im Inlandsgeschäft der spanischen Banken immer noch eine anständige Eigenkapitalrendite (ROTE) von durchschnittlich 13,8 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Lateinamerika-Geschäft gehe es aber nicht mehr um die Länderauswahl, sondern darum, welche etablierten Geldhäuser in der Lage sein würden, in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld Wachstum zu erzielen. BBVA und Caixa sind seine "Key Picks" unter den iberischen Bankenwerten./edh/gl;