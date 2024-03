NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen und einem Strategie-Update auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der erhoffte Verkauf der Sparte Consumer Health sei vorerst vom Tisch, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei in den Aktienkurs aber schon weitgehend eingepreist./mis/bek;