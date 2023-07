NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung zur Prognosesenkung des Dax-Konzerns. Die Erwartungen am Markt bewegten sich bereits im Bereich der neuen Prognose von 6,20 bis 6,30 Euro für den Gewinn je Aktie./ajx/he;