NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die am 8. August anstehenden Quartalszahlen dürften eine anhaltende Schwäche des Pharma- und Agrarchemiekonzerns belegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher rechne er mit einer Ausblicksenkung sowie weiter fallenden Konsensprognosen./gl/edh;