HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 48,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage dauere an, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/mis;