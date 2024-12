FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Eine wichtige Frage sei, ob die Ludwigshafener das untere Ende ihrer operativen Ergebniszielspanne erreicht haben, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Dazu müsste das vierte Quartal besser sein als das dritte, was saisonal eher unüblich wäre./ag/mne;