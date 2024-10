BASF 45.49 CHF 0.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hätten wir uns vor einem Jahr auf dem Höhepunkt der Krise einen Weg vorgestellt, in dem sich die BASF-Aktie letztlich gut entwickeln könnte, wären heute rund zwei Drittel davon zurückgelegt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Das konjunkturelle Umfeld bessere sich und der Chemiekonzern suche nach neuen Lösungen, die eine höhere Bewertung nach sich ziehen könnten./tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



