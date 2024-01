FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit Blick auf die in der Vorwoche veröffentlichten vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst 54 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe 2023 ein enttäuschendes Betriebsergebnis erwirtschaftet, doch sei der Barmittelfluss robust gewesen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen an das neue Jahr hält die Expertin für zu hoch./tav/mis;