FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenkonferenz des Geldinstituts auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Meeting mit dem Management habe sich vor allem um die Themen kurzfristige Nachfrage, Aussichten, Preisentwicklung, Selbsthilfe und Portfoliostrategie des Chemiekonzerns gedreht, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut Finanzvorstand Dirk Elvermann sei die Nachfrage in allen Regionen schwach gewesen und der aktuelle Auftragsbestand deute noch nicht auf eine Erholung hin./edh/ag;