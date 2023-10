NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif rechnet nun für das Gesamtjahr mit etwas mehr Gewinn, da der Versicherer im vergangenen Quartal weniger Verluste aus Naturkatastrophen erlitten haben sollte als zunächst von ihm gedacht. Die Franzosen seien weiterhin auf dem Weg, ihr Ergebnisziel für 2023 deutlich zu übertreffen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav/edh;