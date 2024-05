NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Axa nach Zahlen und dem überraschend eingestellten Verkauf eines geschlossenen Lebens- und Rentenportfolios von Axa Deutschland an Athora auf "Buy" belassen. Das Kursziel wurde mit 42 Euro beibehalten. Er habe den Verkauf zum Zeitpunkt der Ankündigung im Jahr 2022 positiv beurteilt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Umsatzentwicklung schrieb er, dass diese im Rahmen der Erwartung gelegen habe, die Nettozuflüsse dagegen außergewöhnlich stark gewesen seien. Die Solvabilitätsquote enttäusche jedoch leicht./ck/he;