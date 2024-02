ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag werde womöglich ein wichtiger positiver Kurstreiber für die Aktien des Versicherers sein, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Franzosen dürften Dreijahresziele veröffentlichen und seien für ein Gewinnwachstum (EPS) von mehr als 6,5 Prozent gut positioniert./la/gl;