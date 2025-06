NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik dürfte weiterhin stark gewesen sein, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Donnerstag. Die Volumina des Online-Gebrauchtwagenhändlers schwächten sich leicht ab. Das habe das Unternehmen aber im ersten Quartal bereits signalisiert./rob/bek/gl;