NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 13000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Resultate für das Mittel Enhertu aus der DB06-Brustkrebs-Studie eröffneten ein ideales Szenario, das womöglich mehr als eine Milliarde Dollar zusätzlichen Umsatz mit der Arznei bringen dürfte, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag;