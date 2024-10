NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11400 Pence belassen. Der anstehende Adipositas-Kongress, die sogenannte ObesityWeek, dürfte kein wichtiger Kurstreiber für den Pharmakonzern sein, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek;