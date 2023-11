NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 13000 auf 12500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford begründete die Zielreduzierung mit seinen um bis zu fünf Prozent gekappten Prognosen für den Gewinn je Aktie. Dies sei angesichts der Weiterentwicklung einer der besten Wirkstoff-Pipelines unter den großen Pharmaunternehmen gerechtfertigt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx;