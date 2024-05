ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Will Hardcastle rechnet am Dienstagmorgen mit einer leicht positiven Kursreaktion auf die Zahlen der Italiener. Ergebnisse und Solvabilität seien stark, so der Experte./ag/tih;