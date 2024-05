NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Zahlen zum ersten Quartal von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der italienische Versicherer habe im Bereich Vermögensverwaltung besser abgeschnitten als von der US-Bank erwartet, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) leicht./la/he;