NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe die Konsensschätzung und seine eigene leicht übertroffen, was aber vor allem an Einmaleffekten gelegen habe, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis;