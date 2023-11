FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung habe enttäuscht, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Solvenzquote hinter der Markterwartung zurückgeblieben./la/tih;