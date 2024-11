NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1057 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster ziehe einen Schlussstrich unter ein schwieriges Jahr, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Es habe positive Aspekte gegeben, es seien aber auch Fragen unbeantwortet geblieben. Die Aktie habe Luft nach oben in allen Szenarien, doch der Markt sei besorgt über den Zeitpunkt und das Ausmaß von Verbesserungen in der Branche./tih/ajx;