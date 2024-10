NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML nach vorläufigen Zahlen und einer Prognosesenkung des Chipausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1100 Euro belassen. Sowohl der Auftragseingang als auch der Ausblick auf 2025 lägen unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Kurskorrektur der Aktie eröffne aber eine Einstiegsgelegenheit./gl/he;