NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1100 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe für die Auftragslage des Chipkonzerns einige Szenarien, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Aber keines davon ist aus seiner Sicht wirklich negativ. Es ergebe sich lediglich unterschiedliches Potenzial./ag/zb;