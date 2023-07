NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte sich aber mit der Richtungsfindung schwertun, bis klar sei, wie die Geschäfte im kommenden Jahr liefen./gl/edh;