NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 980 Euro belassen. Analystin Sara Russo bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die monatliche Analyse chinesischer Importdaten zu Anlagen und Ausrüstung für Halbleiterfabriken. Die gesamten Importe von Wafer Fabrication Equipment seien im Juli im Monatsvergleich um 14 Prozent gewachsen, nach plus 24 Prozent im Vormonat. Dabei sei Lithographie weiterhin das größte Segment gewesen. Die starken Juli-Lithographie-Importe signalisierten für ASML China-Umsätze von 3,6 Milliarden Euro im dritten Quartal. Allerdings basiere diese Berechnung erst auf Daten eines Monats, in dem auch Nachholeffekte eine gewisse Rolle gespielt haben dürften./mis/ck;