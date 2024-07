NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 980 Euro belassen. Ein Team um Analyst Stacy Rasgon betonte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie, dieses Jahr werde bezüglich der Nachfrage nach Chipindustrie-Ausrüstungen aus China ein Rekordjahr. Auch darüber hinaus dürfte die Nachfrage hoch bleiben, wenngleich die lokale Konkurrenz zunehmend an Bedeutung gewinne./tih;