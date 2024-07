ASML NV 811.21 CHF -1.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Zahlen des Chipauftragsfertigers TSMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 1185 Euro belassen. Die positiven Kommentare von TSMC zum Rückenwind durch Künstliche Intelligenz (KI) stünden im Einklang mit seiner Einschätzung zu den positiven Auswirkungen von KI auf die europäischen Halbleiterunternehmen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte blickt weiterhin positive auf ASML ("Conviction Buy List"), ASMI ("Buy") und BE Semiconductor ("Buy")./mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 16:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



