NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach einer Telefonkonferenz zur Ernennung des neuen Konzernchefs Christophe Fouquet auf "Buy" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Fouquet habe sich zu den Unternehmenszielen für 2025 und 2030 bekannt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der neue Chef rechne zudem für das erste Halbjahr 2024 mit einer Geschäftserholung des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./edh/tih;