ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für ASML angesichts des vermeldeten Abschieds von Top-Managern auf "Buy" mit einem Kursziel von 770 Euro belassen. Neben dem Konzernchef Peter Wennink werde auch der Technologie-Chef Martin van den Brink den Zahlungsabwickler im April verlassen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Rücktritt von Wennink überrasche nicht, er habe in der Branche aber hohes Ansehen genossen. Dies könnte bei Anlegern auf die Stimmung drücken./tih/he;