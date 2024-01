LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal vor der Berichtssaison der europäischen Stahl- und Minenkonzerne von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) von ArcelorMittal im vierten Quartal bewegten sich größtenteils im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das um ein Euro erhöhte Kursziel resultiere aus seiner höheren Prognose für das Ebitda in diesem Jahr./la/edh ;