NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal deutlich von 23,50 auf 30,50 Euro hochgezogen, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die geplanten deutschen Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben dürften den heimischen Stahlverbrauch um 25 bis 35 Prozent steigern, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Dazu komme die mögliche zusätzliche Nachfrage durch einen Wiederaufbau der Ukraine. Gegenwind gebe es indes durch die neuen US-Importzölle. Die europäischen Stahltitel preisten schon viel Positives ein, weshalb er sie überwiegend mit "Neutral" bewerte. ArcelorMittal dürfte deutlich von einer zyklischen Erholung in Europa profitieren, sei wegen der Lieferketten nach Mexiko und Kanada aber auch den Auswirkungen der US-Zölle ausgesetzt./gl/tih;