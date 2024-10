ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal nach einem Besuch eines Gemeinschaftsunternehmens im indischen Hazira von 25 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Stahlkonzerns sei angesichts des starken Wachstumspotenzials in Hazira unterbewertet, schrieb Analyst Andrew Jones in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;