ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die iPhone-Verkäufe im Oktober seien beeinflusst worden davon, dass der Verkaufsstart des neuen iPhone 15 eine Woche später war als jener vom 14er Modell im Vorjahr, schrieb Analyst David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Um diesen Aspekt bereinigt bezeichnete er die Nachfrage als "ziemlich flach". In China laufe es außerdem weiterhin nicht rund./niw/tih;