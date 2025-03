NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Obwohl die anstehenden US-Zölle auf den Import von Autos und Autoteilen die US-Zulieferkette belasten werde, dürfte dies laut Analyst Janardan Menon die Erholungsaussichten der europäischen Auto- und Industriechiplieferanten nach der Korrektur der Lagerbestände nicht wesentlich beeinträchtigen. Im Falle von Kursschwächen empfiehlt er in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche, unter anderem die Aktien von Infineon, STMicro der AMS-Osram zu kaufen./ck/he;