NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen für das erste Quartal ist Analyst Douglas Anmuth noch mehr von einer sowohl kurz- als auch langfristigen Investition in Amazon-Aktien überzeugt, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb./ajx/jha/;